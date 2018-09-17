Роспотребнадзор дал больше консультаций по детским товарам, чем в 2017 году

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор в этом году провел на 18% больше консультаций по вопросам качества и безопасности детских товаров, чем в 2017 году, сообщается на сайте ведомства.
Всероссийская горячая линия по качеству детских товаров и школьных принадлежностей работала с 16 августа по 4 сентября.
"В период работы "горячей линии" поступило более 11 600 обращений за консультациями, что на 18% больше, чем в 2017 году", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в основном желающие спрашивали о требованиях к сопроводительным документам, подтверждающим качество и безопасность, к условиям возврата и обмена приобретенной одежды, обуви, игрушек для детей, в том числе приобретенных дистанционным способом. Также потребители задавали вопросы о законодательстве по защите прав потребителей, в том числе о требованиях технических регламентов.
Подчеркивается, что в связи с нарушением правил продажи детских товаров, специалисты помогли составить более 300 претензий в адрес продавцов в судебные органы. "По обращениям, которые касались нарушений в торговле и были подтверждены конкретным фактами, проводятся надзорные мероприятия, виновные оштрафованы", — добавляется в сообщении.