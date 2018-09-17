Хирурги Тюменского кардиоцентра получили диплом первой степени

Пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Современные подходы к лечению острого коронарного синдрома" прошла 7-8 сентября в Москве при поддержке Европейской инициативы "Stent-Save a Life*". В работе конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные кардиологи, специалисты в области эндоваскулярного и хирургического лечения острого коронарного синдрома. Команда Тюменского кардиоцентра была награждена дипломом первой степени за лучшее представленное исследование.

С докладами выступили заместитель директора по научной и лечебной работе, к.м.н., заслуженный врач РФ, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №1, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению в Уральском федеральном округе Игорь Павлович Зырянов и врач рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, к.м.н., научный сотрудник Иван Сергеевич Бессонов.

"Проведенное нами исследование проливает свет на проблему эффективного выполнения эндоваскулярных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда. На сегодняшний день нет верного ответа на вопрос, как лучше выполнять эти вмешательства у конкретного больного, нет персонализированного подхода, который повысил бы эффективность оперативного вмешательства. Мы прооперировали более тысячи экстренных пациентов и представили практические рекомендации относительно того, как решать эту проблему. Мы рады, что получили высокую оценку экспертов", — поясняет Бессонов.

В рамках форума Игорь Зырянов принял участие в заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Вместе с коллегами он обсудил пути решения вопросов организации помощи пациентам с инфарктом миокарда, а также представил клинический случай лечения сложного пациента с острым коронарным синдромом.

"Основной посыл этой встречи направлен на развитие современной инфарктной сети по всей России. Отличный пример в этом плане показывает Москва: за два года в городе открыли 36 центров, оказывающих помощь в круглосуточном режиме. Тюмень не отстает: сосудистые центры в городе и регионе все лучше оснащаются современным оборудованием и квалифицированными кадрами", — отметил Зырянов.

Организаторами конференции выступили Российское научное общество специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению и Российское кардиологическое общество. Основная цель инициативы "Stent — Save a Life " — повышение доступа пациентов с острым коронарным синдромом к жизненно важному лечению и поддержка Европейских рекомендаций для клинической практики на национальном и региональном уровнях при помощи разработки стратегий, создания и внедрения образовательных программ и организации информационных компаний.

*Stent — Save a Life, перевод: "Стент — спасти жизнь".

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



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