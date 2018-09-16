В Москве в осеннем велопараде приняли участие около 20 тысяч человек

Участники осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. 16 сентября 2018

Участники осеннего Московского Велопарада в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. 16 сентября 2018

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Около 20 тысяч человек приняли участие в осеннем велопараде в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Несмотря на непогоду, почти 20 тысяч человек приняли участие в осеннем Московском велопараде 16 сентября. Мероприятие открыло Европейскую неделю мобильности, которая завершится акцией "На работу на велосипеде", — говорится в сообщении.

Участники собрались в 11.00 на Звездном бульваре и Останкинском проезде. Они приезжали как на обычных городских и горных велосипедах, так и на самодельных. Сам заезд стартовал в 12.00, велосипедисты проехали дистанцию около 30 километров по улицам и набережным Москвы.

Как сообщается, велопарад стал открытием европейской недели мобильности. "Это международное мероприятие призвано привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха и мотивировать горожан использовать городской и велосипедный транспорт, а также чаще ходить пешком для улучшения экологии города и здоровья его жителей", — уточняется в сообщении.

Неделя завершится акцией "На работу на велосипеде". Так, 21 сентября для участников акции организуют "энергетические точки", где посетители, которые приехали на велосипеде, получат угощения и сувениры на память.

"Благодарим всех участников велопарада. Уже в который раз москвичи и гости города показывают, что непогода – это не повод отказаться от поездок на велосипеде… приглашаем всех присоединиться к акции "На работу на велосипеде" 21 сентября. Это отличный шанс попробовать велосипед как транспорт первой или последней мили", — добавили в пресс-службе.