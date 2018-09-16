В Москве за сутки может выпасть треть месячной нормы осадков

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Третья часть сентябрьской нормы осадков может выпасть в Москве за ближайшие сутки, на севере Подмосковья осадки могут достичь половины месячной нормы, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве мы ожидаем от 15 до 20 миллиметров осадков за ближайшие сутки, а вот на севере Московской области, где более интенсивные осадки, может быть до 30 миллиметров и выше. То есть это будет от трети до половины месячной нормы осадков", — сказал собеседник агентства.

Синоптик отметил, что месячная норма осадков в сентябре составляет около 65 миллиметров.