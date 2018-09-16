Путин поздравил работников лесного комплекса с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса России с профессиональным праздником, отметив, что перед ними стоят серьезные задачи по привлечению инвестиций, модернизации существующих и созданию новых деревообрабатывающих предприятий, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня перед тружениками комплекса стоят серьёзные, востребованные временем задачи, главные из которых – привлечение значительных инвестиций, модернизация существующих предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств", — написал Путин.

Глава РФ подчеркнул, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными богатствами, а вопросы их сохранения и рационального использования находятся в числе значимых приоритетов государства. По его словам, очень важно выработать современные подходы по сбережению ресурсной базы и охраны окружающей среды.

"Серьёзным шагом на пути к этой цели стал принятый в нынешнем году закон, предусматривающий обязательное восстановление лесных участков. Усилился контроль за коммерческим оборотом древесины, принимаются эффективные меры по усовершенствованию пожароохранной системы", — добавил Путин.

Он отметил, что в лесной промышленности работают "специалисты высочайшей квалификации", которые искренне любят и знают свое дело, а также выразил уверенность в том, что компетентность и опыт работников и впредь будут помогать им в нелегком труде.