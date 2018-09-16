Более 140 московских библиотек проведут дни открытых дверей 22 сентября

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Более 140 столичных библиотек примут участие в традиционном дне открытых дверей, который пройдет 22 сентября, говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

"Традиционный день открытых дверей для всей семьи в московских библиотеках пройдет 22 сентября. К акции присоединится более 140 читален. Особое внимание организаторы уделят многодетным семьям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятий гостям расскажут о библиотечных проектах, программах и клубах, можно будет записаться в кружки и студии, выбрать дополнительные развивающие занятия для детей, принять участие в мастер-классах, посетить книжные выставки, пройти квесты, а также побывать на концертах и встречах с писателями.

Добавляется, что вход на все мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация.