В Москве в воскресенье ожидаются сильный дождь с грозой и ветром

Прохожие переходят дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие переходят дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Столичный главк МЧС России предупредил жителей Москвы о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 17 метров в секунду утром и днем в воскресенье.

"По информации Росгидромета, утром и днём 16 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра до 12-17 метров в секунду. По возможности переждите непогоду в капитальном строении", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Подмосковье, где также ожидаются сильный ветер с дождем.