В МЧС предупредили о сильном ветре с дождем в Подмосковье в воскресенье

Автомобиль едет по улице во время дождя. Архивное фото

Автомобиль едет по улице во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. МЧС предупреждает жителей Подмосковья о надвигающимся ливне и сильном ветре с порывами до 12-17 метров в секунду в воскресенье, говорится в сообщении на сайте регионального главка ведомства.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", при прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.