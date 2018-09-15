Путин поздравил СПбГИКиТ со столетием основания вуза

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) со 100-летием основания учебного заведения, отметив богатую историю и замечательные традиции института, сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваш вуз прошёл большой путь, накопил солидный опыт в образовательной, научной и исследовательской деятельности, в подготовке квалифицированных специалистов по всему спектру кинематографических специальностей. Вы по праву гордитесь богатой историей и замечательными традициями, заложенными многими поколениями преподавателей, и, конечно, целой плеядой известных выпускников", — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что и сегодня институт стремится не только сохранять приверженность славным традициям предшественников, но и реагировать на запросы современного телевидения и кинематографа, внедрять в учебный процесс новые технологии и практики.

"Такой подход имеет важное значение для успешного развития института, отечественной высшей школы", — добавил он.