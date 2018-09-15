Более пяти тысяч студентов СВФУ приняли участие в забеге "Кросс нации"

ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Более 5 тысяч студентов Северо-Восточного федерального университета приняли участие во всероссийском забеге "Кросс нации" в Якутске, сообщает пресс-служба СВФУ.

Университет ежегодно выступает одним из организаторов всероссийского забега в Якутске.

"Наш университет принимает активное участие в забеге, в этом году дистанцию пробежали 5750 студентов всех 17 учебных подразделений СВФУ. Каждый студент нацелен на результат, каждый хочет добежать до финиша и войти в число десяти лучших", – цитирует пресс-служба заведующую кафедрой физического воспитания института физической культуры и спорта СВФУ Марию Сентизову.

Доцент отметила, студенты массово стали записываться в спортивные секции, заниматься единоборствами, легкой и тяжелой атлетикой, посещать тренажерные залы и плавательный бассейн "Долгун".

"Пропаганда здорового образа жизни сегодня во всем мире стоит на первом месте. За последние годы занятие спортом, жизнь без алкоголя и табака вошли в моду", – подтвердила студентка четвертого курса пединститута СВФУ Наталья Слепцова.

Всероссийский забег на дистанции от одного километра до 12 проводится ежегодно в сентябре с 2004 года. Всего в забеге в 2017 году приняли участие более 1,5 миллиона любителей бега из 84 регионов страны.

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