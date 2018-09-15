В Армянске перенесли празднование Дня города из-за выброса на химзаводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Празднования по случаю дня города Армянска перенесены из-за сложившейся экологической обстановки на севере Крыма, сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.

Специалисты крымского Роспотребнадзора 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. На территории Армянска и близлежащих сел введен режим ЧС, который позволит использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий выброса. По заверению специалистов, угрозы для жизни и здоровья населения нет. Празднования дня города должны были состояться 15 сентября.

"Пока перенесли (празднования). Пока со сложившейся ситуацией принято решение перенести", — сказал РИА Новости Телиженко.

По его словам, обстановка в Армянске стабильная, жители занимаются повседневными делами.

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"Кроме того что введен режим ЧС, все работают в штатном режиме точно так же, как работали. Ничего нового пока нет. Результаты еще не пришли с Роспотребнадзора… По городу сегодня ходил, на рынке был. Люди в магазинах, в городе. Может, кто-то отдельно и паникует, но в целом ситуация стабильная, не вижу никакой паники. Люди прекрасно все понимают", — сказал Телиженко.

По его словам, едких запахов в городе с утра не было.

"Вчера прошли дожди, поменялась температура… Все остальное как и было, обрабатываем территорию по рекомендациям Роспотребнадзора. Выполняем все их требования. Все работает в штатном режиме, службы все необходимые есть в городе", — сказал глава администрации.

Армянск — город на севере Крыма. В городской округ также входит три села: Волошино, Перекоп и Суворово. По данным переписи, в городе проживает около 22 тысяч человек.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел. При этом власти решили 4 сентября в предупредительных мерах объявить в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста отправить на оздоровление в санатории. Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону 7 сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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