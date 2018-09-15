Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Погода без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем в столице 21-23 градуса, в Подмосковье 19-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в субботу в столице будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба.