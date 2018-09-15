В субботу в России завершится дополнительный период сдачи ЕГЭ-2018

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Резервный день для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и математике базового уровня завершает 15 сентября дополнительный период ЕГЭ 2018 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Сдавать ЕГЭ по базовой математике в этот день планируют 1934 человека, русский язык – 102 участника. Экзамены пройдут в 74 регионах",- говорится в сообщении.

Отмечается, что контролировать ход ЕГЭ будут 187 общественных наблюдателей.

"Продолжительность экзамена по русскому языку – 3 часа 30 минут (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий. Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата – 24. Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, – 36 баллов",- следует из релиза.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут), работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 28 сентября.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 проходит с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.