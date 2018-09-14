В Воронеже появится спортивный кластер стоимостью около миллиарда рублей

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Спортивный кластер общей стоимостью около 1 миллиарда рублей, в состав которого войдут центр гребли на байдарках и каноэ и многофункциональный спортивный комплекс, появится в Воронеже к 2020 году, сообщает в пятницу облправительство.

Спортивный кластер возводится на дамбе Чернавского моста в самом центре Воронежа. В пятницу там с рабочей поездкой побывал врио губернатора Александр Гусев.

"Центр гребли должен появиться здесь к 2020 году. Проект включает в себя 1000-метровую дистанцию и трибуны на 4 тысячи мест, тренировочную базу, гостиницу, административный корпус, спортзал, роликовые и велодорожки. Предварительная стоимость проекта – 700 миллионов рублей. Из них около 300 миллионов поступит из федерального бюджета по программе Минспорта РФ", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, срок ввода в эксплуатацию многофункционального спортивного комплекса, состоящего из двухэтажной ледовой арены и одноэтажного футбольного манежа, – начало 2019 года.

"Спорткомплекс будет построен в рамках пилотного проекта Минспорта РФ по созданию спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства за счет средств частного инвестора и средств федерального и областного бюджетов. Предварительная стоимость оборудования и возведения объектов – 235,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Облправительство отмечает, что на месте строительства кластера губернатору показали, под какой из объектов отведен какой участок дамбы, где сохранится пешеходная зона, а где будет расположена парковка. Работы на территории дамбы уже начались, пока они носят подготовительный характер. По словам врио руководителя департамента строительной политики области Олега Гречишникова, уже с понедельника в зоне будущей установки эллингов начнутся берегоукрепительные работы.

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