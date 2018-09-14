В "Мосгазе" прошел традиционный конкурс на лучшего слесаря

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Традиционный конкурс на лучшего слесаря прошел в АО "Мосгаз", специалисты соревновались в профессиональном мастерстве в деле эксплуатации и ремонта газового оборудования, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Лучшего слесаря определили в финале традиционного конкурса АО "МОСГАЗ". В ходе тщательного отбора до финальной части добрались шесть участников, им предстояло продемонстрировать свои навыки в деле эксплуатации и ремонта газового оборудования столичных квартир в уникальном учебном центре предприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году регламент конкурса расширил состав участников, позволив и молодым специалистам попробовать свои силы в соревновании. Конкурс организовало управление кадров и трудовых отношений АО "МОСГАЗ", а участвовали представители управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования предприятия и управления аварийно-восстановительных работ по газоснабжению.

"Профессиональная комиссия… подготовила шесть уникальных примеров обращений пользователей, чаще всего поступающих в адрес АО "МОСГАЗ". Каждый из участников оказывался в импровизированной квартире москвича, под действующей подачей газа на реальном оборудовании", — рассказали в комплексе.

Победитель и призеры соревнования, как и в прошлые годы, получат не только медали и почетные грамоты, но и прибавку к зарплате. Так, прибавка за первое место составит 30% от зарплаты, за второе — 20%, а за третье место 10%. При этом, как отметили в ведомстве, все финалисты конкурса получили именные благодарности от руководства и профсоюзной организации АО "МОСГАЗ".