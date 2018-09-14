В Москве пройдет финал чемпионата для профессионалов старше 50 лет

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. 22-23 сентября в Москве, в "Технограде" на ВДНХ, будет проходить первый финал национального чемпионата "Навыки мудрых" для профессионалов возрастной категории 50+, сообщает пресс-служба WorldSkills Russia. На соревнованиях более 130 конкурсантов в возрасте от 50 лет продемонстрируют мастерство по 26 компетенциям.

"Навыки мудрых" — новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов в возрасте, организуемое союзом "Молодые профессионалы" при поддержке правительства Москвы, городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, а также Федеральной службы по труду и занятости.

В первый день чемпионата конкурсанты в течение восьми часов будут выполнять задания по различным компетенциям, включающим электромонтаж, ремонт и облуживание легковых автомобилей, столярное дело, малярные и декоративные работы, кондитерское дело, электронику и ряд других.

Второй день мероприятия посвящен мастер-классам по 45 образовательным направлениям от экспертов и участников WorldSkills Russia, преподавателей московских колледжей, партнеров "Технограда", а также волонтеров Победы, направленным на обучение мужчин и женщин в возрасте от 50 лет.

Как отмечают организаторы, в настоящее время в движении WorldSkills очень востребован опыт людей зрелого возраста. Мастера стремятся получать новые знания и навыки работы на новом оборудовании, чтобы обучать молодое поколение профессионалов.

Ожидается, что на площадку чемпионата "Навыки мудрых" придет более 20 тысяч посетителей. Почетными гостями чемпионата станут Герои труда Российской Федерации.