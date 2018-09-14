Москалькова встретится с женой Бута в последнюю неделю сентября

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Встреча уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой с супругой Виктора Бута ориентировочно состоится в последнюю неделю сентября, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.

"Татьяна Николаевна будет встречаться (с Аллой Бут — ред.) где-то в последнюю неделю сентября. Раньше не сможет", — сообщили в аппарате.

Ранее Алла Бут сообщила "Известиям", что ожидает получения американской визы, а Москалькова готова помочь семье россиянина с организацией поездки в США.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.