ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Российские работники сферы образования должны более активно подавать заявки на получение международной образовательной премии, считает учредитель крупнейшей в мире премии в области образования Yidan Prize китайский миллиардер-филантроп Чарльз Чэнь Идань.

"Согласно данным нашего доклада, в России очень высокий уровень выпускников в сфере науки, технологий, инжиниринга и математики. Национальная программа обучения России также придает важное значение просвещению и развитию навыков для будущего. Я надеюсь, что больше российских работников образования узнают о премии и подадут заявку на ее получение, а также будут принимать участие во всемирном саммите 10 декабря в Гонконге", — рассказал в интервью РИА Новости Чэнь Идань,который принимал участие в четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Он отметил, что премия Yidan Prize финансирует образовательные проекты по всему миру и любой человек может претендовать на нее, если его работа имеет международное значение.

Лауреаты 2018 года будут объявлены в Гонконге 16 сентября.

Чарльз Чэнь Идань — один из основателей телекоммуникационной корпорации Tencent, в 2013 году оставил руководящую должность в компании, чтобы посвятить себя филантропии, учредив крупнейшую в мире премию в сфере образования Yidan Prize.

ВЭФ-2018 прошел 11-13 сентября на острове Русском во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.

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