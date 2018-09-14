БСК назвала условие включения сел у Тра-тау в программу благотворительности

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Башкирская содовая компания, претендующая на право разработки горы Тра-тау в районе города Ишимбай, включит жителей окрестных сел в свою программу благотворительности, которую предприятие уже реализует в Стерлитамаке, где у нее сейчас находится основное производство, сообщила заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Марина Бортова в ходе онлайн-конференции с жителями Башкирии.

Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

"В случае если Тра-тау будет передана нам для эксплуатации, безусловно, жители окрестных сел будут включены нами в программу благотворительности, которую на сегодняшний день мы реализуем на территории Стерлитамака", — сказала Бортова.

По ее словам, компания за годы работы инвестировала в Стерлитамак около миллиарда рублей.

"Вы все знаете — четвертая горбольница, площади у театров, фонтаны, парки, школы, больницы. То есть мы благоустраиваем город", — пояснила она.

Бортова отметила, что компания в своей благотворительной деятельности реализует несколько направлений: благоустройство города, повышение качества жизни для его жителей и развитие подрастающего поколения.

"То же самое мы будем реализовывать в Ишимбайском районе, городе Ишимбай, в прилегающих районах. Фактически мы эти расходы (на благотворительность – ред.) удвоим. И, безусловно, жители окрестных сел почувствуют разницу", — добавила Бортова.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.