Власти Югры поддержат льготами жителей предпенсионного возраста

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа поддержат льготами жителей региона предпенсионного возраста, соответствующее решение в пятницу приняла дума Югры, передает корреспондент РИА Новости.

Инициативу внесла на рассмотрение в окружной парламент фракция "Единой России". Как пояснил спикер думы автономного округа Борис Хохряков, таким образом региональные власти выполняют поручение президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу сохранить льготы и социальные гарантии, действующие сейчас в отношении людей пенсионного возраста.

Изменения, которые внесли депутаты в ряд окружных законов, призваны оказать меры социальной поддержки жителям Югры, которые достигнут пенсионного возраста с 2019 года, но права на получение пенсии в рамках предстоящих изменений законодательства иметь не будут.

В частности, югорчане при соблюдении определенных требований к стажу работы в районах Крайнего Севера, выходя на пенсию в 60 лет мужчины и в 55 – женщины, смогут пользоваться льготами и социальными гарантиями на протяжении пяти лет до наступления этого периода — в течение предпенсионного возраста. Кроме того, в список льготников вошли граждане, имеющие право на досрочное пенсионное обеспечение по старости. К ним относятся педагогические работники, трудившиеся в детских учреждениях не менее 25 лет.

Согласно решению думы Югры, все эти категории граждан будут претендовать на льготы по уплате транспортного налога и лекарственному обеспечению, на бесплатное зубопротезирование. Ветераны труда из числа новых льготников смогут получать ежемесячную выплату, а также компенсировать расходы на оплату жилья, услуг ЖКХ и на проезд один раз в год в пределах РФ. В общей сложности будут предоставляться 12 видов социальной поддержки.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией. Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.