ЦОДД предупредили москвичей о "дачных" пробках в пятницу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация на вылетных магистралях Москвы по направлению в область может осложниться во второй половине дня в пятницу из-за приближающихся выходных, затруднения начнутся уже около трех часов дня и продлятся до вечера, сообщили журналистам в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"Синоптики обещают теплую ясную погоду сегодня и завтра. Количество загородных поездок увеличится. В преддверии выходных сегодня во второй половине дня ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 вечера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Выезжать за город лучше до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в первый выходной день — до 9 утра или после 15 часов. В воскресенье будет наблюдаться обратная ситуация – приток автомобилей по направлению в город", — заключили в ведомстве.