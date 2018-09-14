При Всероссийской полицейской ассоциации создадут детективное агентство

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Структуры, которые будут заниматься частной охранной и детективной деятельностью, а также защитой бизнеса, создадут при Всероссийской полицейской ассоциации, сообщил в интервью РИА Новости недавно избранный президент организации бывший генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов.

Всероссийская полицейская ассоциация (ВПА) развивает дружеские отношения между офицерами РФ и зарубежными коллегами, обменивается опытом профессиональной работы, формирует положительный имидж российских правоохранителей. ВПА также тесно сотрудничает с МВД РФ и Интерполом. Организация является частью Международной полицейской ассоциации, в которую входят 66 стран мира.

"Я планирую при ассоциации создать структуры, которые будут заниматься частной охранной, детективной деятельностью, будут защищать бизнес, в частности, от незаконных проверок. Например, один из моих друзей, который в госбанке 30 лет занимался возвратом долгов, очень профессиональный менеджер, сейчас в связи со сменой команды остался без работы, я его приглашаю к себе заместителем", — сказал агентству Жданов.

Он добавил, что структуры будут созданы до конца года. "Я сейчас даже не представляю себе всех направлений деятельности. Они будут появляться с развитием и общества, и бизнеса, и проблем, которые будут возникать перед нами", — подчеркнул собеседник агентства.

По планам Жданова, ассоциация в итоге должна выйти на многомиллиардную прибыль.

С 1985 по 1987 годы Юрий Жданов проходил службу в органах военной прокуратуры, принимал участие в расследовании преступлений военнослужащих на территориях Афганистана, Мозамбика, Анголы и Сирии. В последующие годы занимался научной и преподавательской деятельностью, руководил управлением международного сотрудничества МВД. В 1997 году 34-летний Жданов стал самым молодым генерал-лейтенантом МВД, через год возглавил Академию МВД. В марте 2002 года назначен заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. В мае 2005 года — помощником председателя правительства РФ Михаила Фрадкова.

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