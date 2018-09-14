В Иркутске пройдет первый в России международный саммит молодежных лидеров

ИРКУТСК, 14 сен – РИА Новости. В рамках II Байкальского экологического водного форума впервые в России пройдет Международный саммит молодежных лидеров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Второй Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ) пройдет в Иркутске 20-21 сентября. В нем примут участие более 800 человек из 30 стран мира – это ученые, экологи, представители органов власти и бизнеса, а также члены молодежных движений.

"В рамках БМЭВФ решено впервые в России провести Международный саммит молодежных лидеров. По его итогам в формате резолюции будут выработаны предложения для включения их в итоговый документ – Молодежная декларация "Байкальское измерение целей в области устойчивого развития", — говорится в сообщении.

На форуме, который состоялся в Иркутске осенью прошлого года, губернатор Приангарья Сергей Левченко поддержал проект под названием "Байкал вокруг света". По инициативе его организаторов дети из 25 государств нарисовали достопримечательности своих стран и написали пожелания Байкалу. Эти рисунки стали основой для издания книги, которую на БМЭВФе-2018 вручат победителям проекта – детям из Китая и США. Они приедут в Иркутск со своими родителями.

На площадке "ЭКО-Поколение" пройдут мастер-классы, дискуссии, квест-игра, экологические уроки, интеллектуально-познавательные игры. Планируется, что ее участниками станут более 500 школьников. Кроме этого, на площадке "Российское движение школьников" пройдет презентация Всероссийского экологического конкурса "За чистый Байкал". Его победители станут членами байкальской экспедиции, которая состоится в 2019 году.

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