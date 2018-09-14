Голубев рассказал о достижениях Ростовской области к годовщине региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об основных итогах, с которыми регион подошел к 81-й годовщине со дня своего образования, передает корреспондент РИА Новости.

По словам Голубева, Ростовская область всегда являлась регионом-защитником, что наиболее ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны, во время которой погибли 870 тысяч жителей региона. Сегодня патриотическая акция "Бессмертный полк" в области исчисляется уже не количеством людей, а километрами тех, кто чтит память своих предков.

Еще один итог — Ростовская область остается регионом-тружеником и новатором. На полях в 2018 году собран внушительный, учитывая в сложные погодные условия, урожай: намолочено 10,115 миллиона тонн ранних зерновых. Промышленность области за семь месяцев текущего года выросла на 15,4%. С 2011 года из числа "100 губернаторских инвестпроектов" реализован 61, благодаря чему создана 21 тысяча рабочих мест. В этом году уже выполнено девять проектов.

Губернатор напомнил о крупнейших проектах, реализованных в регионе в последние годы, таких как аэропортовый комплекс "Платов", стадион "Ростов Арена", который принял матчи чемпионата мира. Основные перспективы развития области, по его словам, заложены в стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Этот документ будет утвержден в 2019 году.

"Всех нас объединяет одно: мы родились и служим нашему родному Донскому краю. Личный успех каждого из нас складывается в лидерство всей Ростовской области. Уверен, что вместе, единой командой мы сможем и дальше реализовывать самые смелые задачи и планы", — заключил Голубев.

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