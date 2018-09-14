Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Погода без осадков и с температурой до плюс 21 градуса ожидается в российской столице 14 сентября, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" в пятницу.

"Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 19-21 градус, в Подмосковье от 17 до 22 градусов", — сказал собеседник агентства.

Ветер ожидается юго-западный, слабый со скоростью 2-5 метров в секунду.

"Атмосферное давление немного повысится и составит 751 миллиметр ртутного столба", — заключил синоптик.