В Петербурге проверят информацию о чемпионке СССР, просящей милостыню

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге готов помочь с лечением и установкой пандуса в подъезде чемпионке СССР по прыжкам на батуте Елене Слипаченко, которая в инвалидной коляске просит милостыню на Невском проспекте, говорится в ответе аппарата уполномоченного на запрос РИА Новости.
"Сообщается, что подъезд дома, в котором проживает Слипаченко, не оборудован пандусом для беспрепятственного доступа в квартиру, что женщине требуется дорогостоящее лечение. Если эта информация соответствует действительности, и органы государственной власти, в обязанности которых входит обеспечение прав и законных интересов инвалида 1 группы, бездействуют, есть основания для вмешательства уполномоченного", — говорится в сообщении.
"В отдел социальной защиты администрации Центрального района жалоб на качество оказания социальных услуг от нее не поступало. Законных оснований для увеличения объема предоставляемой социальной помощи и денежных выплат не имелось", — отмечается в сообщении аппарата городского омбудсмена.