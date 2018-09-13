В Петербурге проверят информацию о чемпионке СССР, просящей милостыню

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге готов помочь с лечением и установкой пандуса в подъезде чемпионке СССР по прыжкам на батуте Елене Слипаченко, которая в инвалидной коляске просит милостыню на Невском проспекте, говорится в ответе аппарата уполномоченного на запрос РИА Новости.

Ранее в ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым была показана чемпионка СССР по прыжкам на батуте, участница церемонии открытия Олимпиады в 1980 году в Москве Елена Слипаченко, которая в настоящее время парализована из-за травмы позвоночника. У женщины нет денег на дорогостоящее лечение. Подъезд дома, где она живет, не оборудован пандусом, поэтому ей приходится платить дворнику за спуск и подъем инвалидной коляски, сидя в которой она просит милостыню на Невском проспекте.

"Сообщается, что подъезд дома, в котором проживает Слипаченко, не оборудован пандусом для беспрепятственного доступа в квартиру, что женщине требуется дорогостоящее лечение. Если эта информация соответствует действительности, и органы государственной власти, в обязанности которых входит обеспечение прав и законных интересов инвалида 1 группы, бездействуют, есть основания для вмешательства уполномоченного", — говорится в сообщении.

В аппарате уполномоченного также сообщили, что в октябре 2017 года в защиту прав и законных интересов женщины обращался некто В.И. Сытинский. В ходе проверки по данному обращению специалистам аппарата уполномоченного стало известно, что бывшей спортсменке предоставлялись установленные законом меры социальной поддержки, социальное обслуживание и технические средства реабилитации, она получала пенсию и ежемесячные денежные выплаты.

"В отдел социальной защиты администрации Центрального района жалоб на качество оказания социальных услуг от нее не поступало. Законных оснований для увеличения объема предоставляемой социальной помощи и денежных выплат не имелось", — отмечается в сообщении аппарата городского омбудсмена.