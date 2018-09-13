В Пензе до конца года создадут второй сосудистый центр

ПЕНЗА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг поручил до конца текущего года создать в Пензе второй региональный сосудистый центр, сообщила пресс-служба главы региона.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии открылся в Пензе в 2008 году, а с 2010 года на базе областной клинической больницы имени Бурденко работает первый региональный сосудистый центр, в который попадают пациенты с инфарктами.

"Иван Белозерцев принял решение о создании второго регионального сосудистого центра. Новый региональный сосудистый центр на базе шестой больницы должен быть создан до конца текущего года… Учитывая территориальную близость федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, повышается оперативность оказания экстренной помощи больным с острыми состояниями", — говорится в сообщении.

Глава региона отметил важность выстраивания эффективной модели профилактики заболеваний у населения, начиная с первичного звена оказания медпомощи.

"Особенно это касается категории сердечно-сосудистых заболеваний, составляющих для здоровья человека высокую степень риска. Несмотря на то, что работа, направленная на профилактику указанного вида заболеваний, проводится большая, мы должны постоянно ее совершенствовать, используя новейшие достижения медицины", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

В пресс-службе со ссылкой на минздрав региона отметили, что для решения вопроса по организации второго сосудистого центра в Пензе потребуется принятие ряда организационных решений, переформатирование внутри областной системы здравоохранения и дополнительное обучение специалистов.

"С участием экспертов в сфере здравоохранения обсудим план этого нововведения, осуществлять его будем взвешенно, чтобы не допустить ошибок, это очень важно", — добавил губернатор.