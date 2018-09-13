В Пензе до конца года создадут второй сосудистый центр

ПЕНЗА, 13 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в четверг поручил до конца текущего года создать в Пензе второй региональный сосудистый центр, сообщила пресс-служба главы региона.
"Иван Белозерцев принял решение о создании второго регионального сосудистого центра. Новый региональный сосудистый центр на базе шестой больницы должен быть создан до конца текущего года… Учитывая территориальную близость федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, повышается оперативность оказания экстренной помощи больным с острыми состояниями", — говорится в сообщении.
Глава региона отметил важность выстраивания эффективной модели профилактики заболеваний у населения, начиная с первичного звена оказания медпомощи.
В пресс-службе со ссылкой на минздрав региона отметили, что для решения вопроса по организации второго сосудистого центра в Пензе потребуется принятие ряда организационных решений, переформатирование внутри областной системы здравоохранения и дополнительное обучение специалистов.
"С участием экспертов в сфере здравоохранения обсудим план этого нововведения, осуществлять его будем взвешенно, чтобы не допустить ошибок, это очень важно", — добавил губернатор.