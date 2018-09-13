МИСиС начал выдавать студентам паспорт таланта

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Студенты Национального исследовательского университета МИСиС с этого года начнут получать паспорта таланта, эта инициатива вызвала интерес у других российских вузов, сообщает пресс-служба кафедры инженерной кибернетики МИСиС.

"На этой неделе руководство кафедры инженерной кибернетики (ИК) НИТУ МИСиС выступило с инициативой, которая заинтересовала многие российские университеты. С этого года студентам кафедры будут выдаваться паспорта таланта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские компании сталкиваются с проблемой при наборе новых сотрудников — отсутствием точных и объективных данных об их способностях и профессиональных возможностях, а также выпускники не всегда могут найти именно то место работы, где их возможности могут быть реализованы в наилучшей степени.

"В результате, по данным аналитиков, доля выпускников вузов, поступающих на работу, не удовлетворенных своим местом работы, превышает 50%. Не оправдывают ожиданий работодателя до 30%-35% новых сотрудников. Многие из них вынуждены трудоустраиваться в непрофильных областях", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, проект "Паспорт таланта" даст возможность студентам найти оптимальное место работы, а работодателю — получить именно того специалиста, который требуется на данную вакансию. "Он позволит ему, помимо CV кандидата, видеть четкую и адекватную картину возможностей потенциального сотрудника по целому спектру как специальных, так и общих направлений его развития", — поясняется в сообщении.

По словам заведующей кафедрой ИК НИТУ МИСиС Ольги Усковой, паспорт таланта будет утверждаться известными участниками рынка. "Это своего рода авторитетное и объективное резюме. Риски ошибки с выбором работы у ребят будут практически сведены к нулю", — приводит пресс-служба ее слова.

Уточняется, что участие в проекте добровольное, для составления паспорта руководство кафедры проводит тестирования студентов по разработанной методике, начиная с первого курса, по их результатам строится так называемая "Карта талантов", демонстрирующая полную картину интересов, имеющегося опыта, навыков, способностей и возможностей студента, как в общих вопросах, так и его специальности. При этом в финальную версию паспорта таланта войдут такие параметры, как успеваемость, показатели готовности работать на предприятиях определенного уровня, востребованности выпускника, умения работать в коллективе, креативности и нестандартности мышления, нацеленности на достижения поставленных целей, общего развития.