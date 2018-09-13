Горбачев рассказал, что помешало КПСС сохранить влияние

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. КПСС смогла бы сохранить влияние и власть, если бы в 1991 году не состоялся путч, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

В четверг Горбачев презентовал свою новую книгу "В меняющемся мире", посвященную внешней политике эпохи перестройки.

"Я думаю, могла бы", — сказал Горбачев, отвечая на вопрос, могла бы КПСС сохранить свое влияние, если бы не произошел путч.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.