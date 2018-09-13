Эксперт назвал причину частой ротации министров транспорта Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Частая ротация министров транспорта Крыма связана с их неспособностью наладить контроль за качеством и сроками строительства в чувствительной для республики транспортной сфере, заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников покинул свой пост, заявил глава республики Сергей Аксенов. Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. При этом только один министр транспорта в правительстве Аксенова – Андрей Безсалов проработал в должности немногим более года.

"Транспорт — это самая чувствительная тема, где проявляется способность министра руководить этим процессом. Очень много подрядчиков появилось из материка, которые демпингуют на ценах, берут подряды, а по факту оказываются не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, что в итоге сказывается на качестве и сроках строительства. И тут необходим контроль со стороны министерства, который никому никак не удается наладить", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, именно транспортная сфера вызывает много нареканий со стороны главы республики, который предъявляет к своим подчиненным высокие требования.

"Дороги, которые должны строиться под контролем республики, постоянно вызывают раздражение, отсюда и частая смена министров. Все упирается в банальную вещь: профессионализм министра, способность организовать процесс и взять его под контроль", — сказал политолог.

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