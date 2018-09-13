Специалисты из 36 стран примут участие в фестивале "Круг света" в Москве

Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве

Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран примут участие в фестивале "Круг света" в Москве, сообщила президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева.

"В этом году принимает участие 36 стран, у нас около 140 заявок на конкурс Art-Vision", — сказала она журналистам в четверг.

Восьмой фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 21 по 25 сентября на пяти открытых и двух закрытых площадках, включая Театральную площадь, Гребной канал, Коломенское и Царицыно. Как ранее сообщила Лифантьева, фестиваль могут посетить около пяти миллионов человек.