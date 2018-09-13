В Совфеде отметили конструктивный диалог властей и Google

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В комиссии Совфеда по защите госсуверенитета отмечают успешное завершение предметного диалога между компанией Google и российскими органами власти, отметил глава комиссии Андрей Климов на заседании в четверг.

"Конструктивная реакция Google на обоснованные замечания российской стороны свидетельствует об её уважении действующего российского законодательства при размещении политической рекламы в период проведения выборов", — сказал сенатор.

Климов напомнил, что речь шла о профилактических мерах в отношении американской международной корпорации Google в части размещения на ее хостинге Youtube на правах политической рекламы информации, которая была недопустима в день тишины 8 сентября и единый день голосования 9 сентября.

ЦИК и Роскомнадзор ранее направили в адрес Google письма об ответственности за распространение призывов к акциям в день выборов, что является нарушением российского законодательства. Единый день голосования в России прошел 9 сентября. Климов также выступал с заявлением от имени комиссии, что в случае совершения противоправных действий в Совфеде обсудят ответные меры. Позднее сообщалось, что Google заблокировала на YouTube ряд видеороликов с призывами к митингам в день выборов.