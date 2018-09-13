ОНФ предложил использовать спутники и беспилотники для контроля за лесами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Контроль за лесами России нужно осуществлять с помощью камер, спутников и беспилотников, также необходимо ввести цифровую модель ведения лесного хозяйства страны, считает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Николай Будуев.

"Контроль за состоянием леса, незаконными вырубками нужно вести с помощью камер и беспилотников, а также спутников. Должна быть создана единая система, которая будет собирать в реальном времени информацию со всех перечисленных инструментов, обрабатывать в едином центре. Похожие системы есть, например, у Оборонлеса, и они реализуются, но их масштабы недостаточны. Есть и в ряде регионов нечто похожее, но нет Единой системы на федеральном уровне", — сказал Будуев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что процессы лесопользования необходимо перевести в электронный вид, "а также автоматизировать контроль за лесозаготовками, экспортом древесины, лесовосстановлением и выделением квот на вырубку".

"Затем считаем нужным внедрить использование блокчейн-механизмов для верификации сделок с древесиной, тем самым предотвращая экологические и экономические правонарушения", — заключил координатор центра ОНФ.