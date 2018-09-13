ОНФ 15 сентября проведет "Генеральную уборку страны"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт 15 сентября проведет экологическую акцию "Генеральная уборка страны" более чем в тысяче муниципалитетов по всей стране, сказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и принять участие в акции 15 сентября. Надеемся, что такая масштабная акция будет проходить регулярно — минимум два раза в год: осенью и весной", — сказал Миронов.

Он добавил, что большинство свалок, которые ОНФ намерен "разгрести" в ходе акции, было отмечено на "Интерактивной карте свалок". На данный момент таких обращений насчитывается 21 тысяча 638, из которых 2917 обрабатываются и находятся на рассмотрении, 9177 обращения в работе, а 9544 свалки уже ликвидированы.

Акция, уточнил Миронов, будет проводиться в рамках указа президента, в котором обозначены задачи формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению.