Волонтеры-медики проведут диагностику здоровья селян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Волонтеры-медики проведут диагностику здоровья среди сельского населения и наведут чистоту и порядок в фельдшерско-акушерских пунктах России в рамках акции "Добро в село", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

"В течение полутора месяцев медицинские работники и волонтёры будут посещать сёла и деревни и проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению", — говорится в сообщении.

Каждый выезд команды проекта будет условно поделён на два блока. В первой части активисты движения "Волонтёры-медики" и неравнодушные местные жители наведут чистоту и порядок в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов, а также облагородят прилегающую территорию. Медицинский блок включит в себя первичный осмотр и консультации врачей-специалистов мобильных Центров здоровья и выездной бригады врачей, в число которой войдут терапевты, эндокринолог, онколог и офтальмолог, пояснили в пресс-службе.

Сельские жители получат возможность оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма: работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, состояние полости рта, узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и ряда других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию и подбору диеты, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, добровольцы организуют спортивно-оздоровительные мероприятия и мастер-классы по вопросам профилактики и ведению здорового образа жизни для всех желающих, уточнили в Минздраве.

Акция проводится с 15 сентября до 1 ноября 2018 года в 85 субъектах России. За это время планируется, что пройдёт по 5-10 выездов команды волонтёров и медицинских специалистов в малые населённые пункты, оснащённые фельдшерско-акушерскими пунктами, добавили в пресс-службе.