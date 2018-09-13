Петров и Боширов признались, что им страшно

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов. Архивное фото

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые властями Великобритании в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов и Александр Петров опасаются и напуганы вниманием к ним со стороны СМИ и ситуацией вокруг их персон, заявили они в интервью RT и Sputnik.

"Мы думаем, что нас узнают. Как мы можем себя вести по-другому, если по телевизору показывают. Просто страшно", — сказал Петров.

"Каждый день на весь экран две фотографии. Включаешь радио: Боширов, Петров. Включаешь телевизор: Боширов, Петров. А как бы вы жили? Мне реально страшно, я опасаюсь, я напуган, я не знаю, что будет завтра", — сказал Боширов.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.