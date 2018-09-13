Подозреваемые Лондоном по делу Скрипалей попросили у СМИ защиты

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

Александр Петров и Руслан Боширов во время интервью с главным редактором МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргаритой Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что просят у средств массовой информации защиты.

"Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим", — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Боширов и Петров говорят, что к ГРУ отношения не имеют, бизнесмены — продают спортоборудование, микроэлементы и витаминки. А в Солсбери поехали по совету друзей, как туристы. Наверно, благодарят их за совет. Просят не лезть в личную жизнь, но в Лондоне хотели "оторваться" pic.twitter.com/um0qtY6TYw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 сентября 2018 г.

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Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.