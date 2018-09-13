Москалькова ответила на сообщения о выдвижении Сенцова на премию Сахарова

КАЛУГА, 13 сен — РИА Новости. Международные общественные организации вправе сами принимать решение, кого выдвигать номинантом на известные премии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя сообщение о выдвижении осужденного за терроризм Олега Сенцова на премию Сахарова.

В среду ряд СМИ сообщили, что Европейская народная партия номинировала Сенцова на премию Сахарова; это известная премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европарламентом и получившая имя академика, советского диссидента и правозащитника Андрея Сахарова. Еще ранее экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.

"Право общественной международной организации — принимать любое решение. Если они так считают, то, наверное, у них есть свое видение решения этого вопроса", — сказала омбудсмен журналистам после встречи со студентами в Калуге.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.

В середине мая Сенцов объявил голодовку. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он не жалуется на медиков и ежедневно принимает питательную смесь, сообщается на сайте УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сообщению, Сенцов не отказывался от поддерживающей терапии и медпомощи. Он находится под наблюдением медработников и в случае ухудшения состояния будет незамедлительно направлен в лечебное учреждение.