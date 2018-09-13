КЧР получит 9 машин скорой помощи и 22 школьных автобуса

ЧЕРКЕССК, 13 сен — РИА Новости. Спецавтопарк Карачаево-Черкесии пополнится девятью автомобилями скорой помощи и 22 школьными автобусами, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

По его словам, вся автотехника произведена в России и укомплектована в соответствии с современными стандартами.

"Для Карачаево-Черкесии это очень важное решение, поскольку спецавтопарк достаточно изношен, и у нас остается еще достаточно школ и лечебных учреждений в отдаленных населенных пунктах региона, куда дети добираются на автобусах, а машины скорой помощи и вовсе жизненно необходимы", — сказал глава республики.

В пресс-службе добавили, что в 2016-2017 годах образовательные организации КЧР получили около 50 единиц нового транспорта.

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