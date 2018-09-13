Национальное конгресс-бюро впервые представляет Россию на IBTM China

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Созданное год назад для эффективного развития событийной отрасли России, интеграции в мировую индустрию встреч Национальное конгресс-бюро на международной выставке событийной индустрии в Пекине, ориентированной на азиатский рынок, представило российскую экспозицию "Russia Open to the World", сообщает пресс-служба НКБ.

"Для России - это первый опыт представлений событийных возможностей России на крупной отраслевой площадке одной из стран азиатско-тихоокеанского региона", — отметили в пресс-службе.

Цель работы национальной экспозиции — презентация России и ее регионов как перспективного направления для проведения крупных международных конгрессных мероприятий, демонстрация ее отраслевых и инфраструктурных возможностей с целью привлечения участников событийной индустрии азиатского рынка. "В рамках выставки в том числе акцент делается, на том факте, что в России событийная индустрия развита не только на европейской части страны, но и в восточных областях. Так региональные субъекты Дальневосточного федерального округа могут представлять интерес не только с точки зрения природных и этнографических ценностей, но и предложить инфраструктуру и возможности для событийного и корпоративного туризма". — говорится в сообщении пресс-службы.

Одновременно на стенде проходят презентации российских компаний, участников событийной отрасли, которые являются партнерами НКБ в рамках экспозиции. Среди них региональные конгресс-бюро, организаторы мероприятий, конгрессные площадки и поставщики других видов услуг, занятые в событийной индустрии. Всего на российской площадке совместно с Национальным конгресс-бюро представлены десять компаний.