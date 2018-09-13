КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трасса Р-257 на юге Красноярского края перекрыта для грузовиков и автобусов из-за снега и тумана, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
В ведомстве сообщили, что для подсыпки и расчистки дороги привлечено три машины и два грейдера. На участке всего работает более 20 человек и восемь единиц техники. В федеральном управлении автодорог "Енисей" рекомендовали владельцам авто быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
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