Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае

Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской крае

КРАСНОЯРСК, 13 сен — РИА Новости. Трасса Р-257 на юге Красноярского края перекрыта для грузовиков и автобусов из-за снега и тумана, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"В 10.35 (06.35 мск) с 85-го по 125-й километр трассы Р-257 "Енисей" (20 километров населенного пункта Верхняя Бирюса до границы Балахтинского района) введено временное ограничение движения для автобусов и одноосных грузовых автомобилей. Причина — снег и туман", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что для подсыпки и расчистки дороги привлечено три машины и два грейдера. На участке всего работает более 20 человек и восемь единиц техники. В федеральном управлении автодорог "Енисей" рекомендовали владельцам авто быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

По данным сервиса "Яндекс Погода", сейчас в Верхней Бирюсе около четырех градусов тепла.