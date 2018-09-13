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"Я плакала, она смеялась". Школьница исполосовала первоклассницу ремнем

(обновлено: 08:06 13.09.2018)
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© Depositphotos / Giulio_FornasarМаленькая девочка плачет на полуМаленькая девочка плачет на полу
© Depositphotos / Giulio_Fornasar

МОСКВА, 13 сент — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Твери следователи проводят проверку по факту избиения первоклассницы. Причем истязала ее тоже школьница, только на два года старше. Владу (имя изменено) незнакомая девочка позвала домой погладить котенка, однако вместо этого сначала избила гостью ремнем с металлической пряжкой, а потом достала нож. За последнюю неделю это не первый случай, когда совсем маленькие дети оказываются втянутыми в садистские игры. До этого в Перми четвероклассники устроили ровеснику "тест на пацана" — прижигали ему руки сигаретами и велели терпеть.

"За ухом шрам, лицо заплыло"

Подросток. Архивное фото
© Depositphotos / bodnarchuk
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Все случилось 9 сентября. Семилетняя Влада гуляла с бабушкой на детской площадке в микрорайоне Мигалово. Когда пожилая женщина на несколько минут отлучилась, чтобы выбросить мусор, к ребенку подошла школьница лет девяти и позвала посмотреть котенка. "Племянница уже видела эту девочку на детской площадке, поэтому согласилась. Они направились в дом неподалеку, зашли в квартиру. Котенок там действительно был. Пока племяшка его гладила, та девочка принесла из комнаты ремень и начала избивать Владу", — рассказала РИА Новости тетя пострадавшей Ольга (имя изменено по ее просьбе).

Школьница нанесла Владе как минимум три удара — по лицу, шее и телу. Причем, как утверждает Ольга, на ремне была большая металлическая пряжка: "Влада рассказала мне, что она плакала, кричала, а та девочка смеялась".

Потом обидчица начала душить свою маленькую жертву. Ольге Влада показала, как новая знакомая схватила ее за шею. В конце концов девочка принесла из комнаты нож и велела Владе идти в кусты. "Племянница послушалась, они вышли на улицу, направились в заросли. Но когда та девочка отвернулась, племяшка сбежала", — восстанавливает события Ольга.

Подросток с ножом
© Depositphotos / pat138241
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Плачущего ребенка увидели прохожие и помогли дойти до дома. Родители тут же отвезли Владу в больницу. "Ее сразу госпитализировали, поставили диагноз "черепно-мозговая травма". Было также подозрение на перелом костей черепа, но не подтвердилось", — уточняет Ольга.

В первые дни, как замечает тетя Влады, на девочку было страшно смотреть: "На лице и за ухом — шрамы от пряжки, потом все лицо опухло, даже глаз не видно. Сейчас в больнице ей делают капельницы, вроде бы головная боль прошла, отеки спадают. Сегодня один глаз прорезался".

"Кидалась кирпичами"

Первыми о произошедшем рассказали журналисты программы "Патрульная служба" на телеканале "Тверской проспект". После этого СК инициировал доследственную проверку.

"Обстоятельства уточняются. О личности предполагаемой виновницы инцидента пока ничего сообщить не можем. На проверку у нас есть десять дней", — прокомментировали РИА Новости в Следственном комитете по Тверской области.

Зато кое-что удалось выяснить родным Влады. Как рассказывает тетя избитой девочки, ее обидчица уже проявляла агрессию к другим детям.

Ученик в школьном коридоре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Знакомая мне сообщила, что однажды она кидалась в ребят осколками кирпичей, в другой раз бросала в детей камни. Ребята на детской площадке ее обходят стороной — боятся", — утверждает Ольга.

По ее словам, воспитывается девочка в неполной семье — у нее есть только мама. Учится в одной из школ-интернатов Твери, домой ее забирают лишь на выходные.

"Вроде бы в учебном заведении маме предлагали показать ребенка психологу, — говорит Ольга. — Понятно, что она маленькая, в полиции вряд ли найдут на нее управу. Но от этого становится страшно. Свободно разгуливая по улицам, она может нанести вред любому ребенку. Сейчас осень, что мешает ей спрятать в карман теплой куртки нож, а потом пырнуть им кого-то из детей?"

Тест на пацана

В Перми "отличились" четвероклассники одной из школ — они решили устроить однокласснику "проверку на мужество". После уроков позвали парня в лес, достали сигареты и начали прижигать ими кожу на сгибах рук. Сказали: "Если вытерпишь, примем в свою компанию".

Ребенок терпел.

Как и в предыдущем случае, историю предала огласке тетя мальчика. Восьмого сентября в одном из сообществ во "ВКонтакте" она опубликовала запись: "У моего племянника ожоги на руках. Спрашиваю у него, откуда это? Отвечает: проходил тест мужества у старшеклассников! Так вот, у меня тоже есть свой тест на мужество. Прошу отозваться этих маленьких засранцев и пройти мой тест! Награду гарантирую…"

Драка подростков
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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Пост набрал больше трех с половиной тысяч просмотров. Многие комментаторы признавались, что в детстве проходили похожие "тесты". После того как об этом написали в местных СМИ, на инцидент обратили внимание в городском департаменте образования. Впрочем, по мнению чиновников, это была всего лишь игра.

"Мы взяли ситуацию на контроль, но факты, изложенные журналистами, не подтвердились. В частности, все участники инцидента были учащимися одного класса, никакие старшеклассники в нем не фигурировали, — заявила РИА Новости заместитель начальника департамента образования Перми Валентина Маковеева. — Ребенка никто не избивал, в полицию мама не обращалась. До конца в инциденте еще не разобрались, но есть ощущение, что дети между собой играли, а взрослые это неправильно истолковали".

Впрочем, следователям СК так не показалось. "Предварительно установлено, что днем 6 сентября жительница Перми заметила ожоги на руке у сына 2006 года рождения. Ребенок пояснил, что ожоги ему причинили трое подростков. После того как родственники разместили информацию об инциденте в соцсетях, органы полиции начали проверку, опросили родителей и детей, — пояснили РИА Новости в Следственном комитете. — Десятого сентября материалы проверки из органов дознания изъяты, сейчас в следственном отделе по Кировскому району Перми устанавливают все обстоятельства произошедшего".

"Дети злее взрослых"

Психологов эти инциденты не удивляют. По словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, доктора психологических наук, профессора Александра Тхостова, за последние десять лет в обществе сложилось ошибочное представление о детском гуманизме. "На самом деле любой педагог скажет, что дети более жестокие, чем взрослые. Они еще не осознают последствий своих поступков, у них нет достаточного социального опыта, чтобы знать, как можно вести себя, а как — нет", — объясняет эксперт.

Семиклассник из города Покров, которого избила толпа школьников
© Фото : из группы в ВК «Подслушано Покров»
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Хотя в обоих примерах описывается детская жестокость, ее природа в каждом случае разная. "Той девочке явно требуется помощь специалистов. Для ребенка такое поведение нетипично и говорит, скорее всего, о серьезных психологических отклонениях. Что касается мальчиков, которые устроили ровеснику "тест на мужество", это вполне стандартная история для подростков, входящих в пубертатный период. Такие или похожие испытания, наверное, проходил каждый мальчик, но не всегда взрослые об этом узнают".

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