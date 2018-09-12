В Госдуму внесли проект по усилению административной ответственности

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Проект по усилению административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, а также правил плавания внесен в Госдуму РФ, следует из электронный базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях правительством РФ.

"Для обеспечения эффективности мер, направленных на предупреждение административных правонарушений, законопроект предусматривает: 1) увеличение размеров административных штрафов за нарушения правил использования воздушного пространства: налагаемых на граждан — в 10 раз; налагаемых на должностных лиц — в 4 — 5 раз; 2) увеличение в 10 раз размеров административных штрафов, налагаемых за нарушения правил плавания", — говорится в пояснительной записке.

В записке добавляется, что законопроект предусматривает также "введение санкции за повторное совершение в течение года правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 11.7 Кодекса, в виде административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или лишения права управления судном на срок от 1 года до 2 лет".

Авторы добавляют, что в статью 11.5 КоАП вносится изменение о наложении штрафа в размере от 1 до 2 тысяч рублей на внешнего пилота, не имеющего при себе во время управления беспилотным воздушным судном соответствующих документов на право управления.

"Согласно статистическим данным Росстата, общий объем инфляции с 2007 года составил около 95%, с 2009 года — около 70%, в связи с чем фактические значения действующих административных санкций сократились и несоразмерны административным правонарушениям", — отмечается в документе.