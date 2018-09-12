В Подмосковье более 45 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 45 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную помощь с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.
Воспользоваться услугой можно в 21 медицинском учреждении, в том числе в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, госпитале ветеранов в Солнечногорском районе, областном онкодиспансере в Балашихе и других.
Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний, в том числе онкологии, трансплантации органов и тканей, нейрохирургии, травматологии и сердечно-сосудистой хирургии.