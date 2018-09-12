В Подмосковье более 45 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 45 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную помощь с начала года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Этот вид медицинской помощи стал доступнее для жителей Подмосковья. Документы на получение помощи можно оформить в любом МФЦ, подать документы также можно через портал госуслуг. В данном случае пользователь может отслеживать статус приема и отслеживания заявки онлайн, отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Воспользоваться услугой можно в 21 медицинском учреждении, в том числе в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, госпитале ветеранов в Солнечногорском районе, областном онкодиспансере в Балашихе и других.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний, в том числе онкологии, трансплантации органов и тканей, нейрохирургии, травматологии и сердечно-сосудистой хирургии.