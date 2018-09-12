На паллиативную помощь детям выделили более четырех миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на развитие системы паллиативной помощи детям, сообщила журналистам в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова во вторник и среду в Петербурге участвует в работе международного семинара "Защита прав детей-инвалидов и детей и ограниченными возможностями здоровья". В среду Кузнецова посетила дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3 в поселке Ушково.

Ранее Кузнецова в Петербурге заявила, что развитие системы оказания паллиативной помощи детям в России идет "семимильными шагами".

"Ресурс сегодня есть – это и общественные организации, это и система, которая развивается, и принятые новые документы, и те более 4 миллиардов рублей, которые выделены федерацией на паллиативную помощь. Это достаточно серьезные средства", — сказала Кузнецова.

Тем не менее, по словам детского омбудсмена, лишь 19 регионов РФ имеют хотя бы какие-нибудь виды детской паллиативной помощи. При этом в ряде регионов, например, в Новгородской области, паллиативная помощь находится "на нулевом развитии", отметила Кузнецова.

"Паллиативная помощь – достаточно молодая, но я вижу, что она развивается таким высоким темпом, даже по сравнению с такими коллегами, как в Финляндии. Они заявляли сами, что такого у них точно нет. Хотя в некоторых сферах у них есть на что посмотреть. Я считаю, что, учитывая тот темп, с которым развивается паллиативная служба в России, хорошие достаточно перспективы", — добавила детский омбудсмен.