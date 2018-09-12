ЦИК продолжает работать над расширением идеи "голосуй, где удобно"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский Центризбирком продолжает работать над расширением реализации идеи "голосуй, где удобно", на которой построена новая система голосования по месту фактического нахождения "мобильный избиратель", заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Поскольку мы обсуждаем темы, касающиеся "мобильного избирателя", я бы хотела отметить, что мы в ЦИК прорабатываем и продолжаем прорабатывать расширение этой идеи "голосуй, где удобно", — сказала Гришина в среду в рамках круглого стола об итогах прошедших выборов в Общественной палате.

По ее словам, сложным остается вопрос о том, как можно реализовать эту идею в условиях небольших избирательных округов, причем таким образом, чтобы не была нарушена гарантия прозрачности и точности, а также оперативности подсчета голосов.

"Например, (замглавы ЦИК) Николай Иванович Булаев высказывал позицию о том, что могут быть созданы в рамках регионов в единый день голосования некие универсальные участки, где гражданин мог бы подать голос, который был бы засчитан его регионом по соответствующим выборам", — напомнила секретарь Центризбиркома.

Она отметила при этом, что, учитывая логистику движения бюллетеней и протоколов об итогах голосования, в этом случае должны быть налажены некие горизонтальные связи между регионами, чтобы эти данные и документы приходили в сумму результатов в соответствующем регионе.

"Мировая практика знает институты дистанционного голосования, которые носят элементы либо почтового голосования, что у нас не очень прижилось, либо голосования электронного. Наверное, чтобы обеспечить подачу голоса один раз и в соответствующем округе, без единой электронной базы избирателей и электронного удостоверения такое глобальное решение этой проблемы невозможно", — считает представитель ЦИК.

Она добавила, что мировой опыт на эту тему имеется.

"Его можно изучать, улучшать и реализовывать при наличии политической воли и технических решений", — заключила Гришина.

Среди нововведений прошедших выборов, помимо так называемых "дачных" избирательных участков, — применение системы "Мобильный избиратель", которая подразумевает возможность избирателей голосовать по месту фактического нахождения, а не регистрации.