Путин, премьер Японии и лидер Монголии приехали на финал турнира по дзюдо

Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Архивное фото

Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга и премьер Японии Синдзо Абэ приехали понаблюдать за финалом турнира по дзюдо во Владивостоке.

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2017 года под патронатом Путина и Абэ в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Соревнования, получившие название в честь основателя дзюдо, проходят под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ.

В 2018 году формат проведения турнира изменён. Соревнования проводятся в спортивной дисциплине "командные соревнования – смешанные среди юношей и девушек до 18 лет в 16 весовых категориях. Участие в турнире подтвердили пять стран: России, Япония, Монголия, Китай и Республика Корея.

Сборная команда РФ представлена на турнире 32 спортсменами и выступает во всех весовых категориях. Лучшему дзюдоисту и дзюдоистке турнира будет вручён специальный приз имени Ямасито — президента Всеяпонской федерации дзюдо, олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Японии по дзюдо.

С 2018 года турнир получил официальный талисман, в качестве которого по итогам открытого голосования в Интернете был выбран дальневосточный леопард по имени Владик.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.