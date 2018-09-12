Путина приняли в вожатые детского центра "Океан"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками, вожатыми и педагогами смены Школы Добра 2008 года Всероссийского детского центра Океан во Владивостоке. 12 сентября 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками, вожатыми и педагогами смены Школы Добра 2008 года Всероссийского детского центра Океан во Владивостоке. 12 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина приняли в ряды вожатых всероссийского детского центра "Океан".

Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после работы пленарной сессии в среду вечером на Восточном экономическом форуме посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы.

"По поручению вожатского отряда "Исток" с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых Всероссийского детского центра "Океан", — сказал директор центра Андрей Базилевский.

Он вручил президенту толстовку с символикой детского центра.

Кроме того, педагоги центра подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, который был сделан десять лет назад во время посещения им лагеря.

Китайская делегация, в свою очередь, подарила Путину картину из шелка, на которой был изображен кран, в честь российских спасателей, которые помогли Китаю после землетрясения в 2008 году.

Мы было подумали, что дети плачут от того, что воочию увидели Путина и товарища Си, но нет. Слезы связаны с тем, что российские и китайские дети встретились друг с другом в том же лагере спустя 10 лет. pic.twitter.com/PgEesLN2tP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2018 г.

Чевертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.