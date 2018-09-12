В Госдуме оценили креативность автора проекта о дуэльном кодексе

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников оценил идею о дуэльном кодексе, но отметил, что подобные случаи подпадают под статьи об убийстве или покушении на убийство.

Депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР) внес в среду в нижнюю палату парламента законопроекты о дуэльном кодексе и введении его в действие.

"Дуэли были запрещены еще, как известно, императором. Сейчас это покушение на убийство, если не убили, а если убили — то убийство. Я восхищаюсь креативностью Сергея Владимировича. Это все эмоции… Я надеюсь, к дуэльному кодексу мы тоже (относимся) через эмоции", — сказал Крашенинников журналистам.

"Если они сойдут, вот тогда будем смотреть. Поэтому пока все нормально. Дуэльный кодекс — это круто", — пошутил парламентарий.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные ФБК утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль, пообещав превратить того в "отбивную".