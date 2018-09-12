В Роспотребнадзоре рассказали, как идет вакцинация от гриппа

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Порядка четырех миллионов человек привиты от гриппа на первой неделе сентября, всего планируется вакцинировать более 70 миллионов человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На первой неделе сентября привито около четырех миллионов человек. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить более 70 миллионов человек. Создание прочного коллективного иммунитета позволяет существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и бремя его социально-экономических последствий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет бюджетных средств прививки проводятся населению из групп высокого риска, в частности, детям с 6 месяцев, беременным женщинам, людям старше 60 лет, медработникам, работникам образования.